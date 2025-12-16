Липецкие школьники могут принять участие в XII Областном детском экологическом форуме

XII областной Детский экологический форум стартует в Липецкой области. Тема этого года: «Экология начинается с меня!». К участию приглашаются учащиеся, готовые предложить свои идеи, проекты и творческие работы. Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области подготовило восемь основных номинаций: «Места отдыха у водоемов», «Экологическая тропа», «Внедрение раздельного сбора ТКО», «Сценарий экологического видеоролика», «Метод экологии», «Экобуклет», «Экология души», «Экоинновации».

Прием работ продлится до 31 марта 2026 года. Все материалы оценит экспертное жюри. Авторы лучших работ в каждой номинации будут приглашены на торжественную церемонию награждения. Победителей ждут дипломы и ценные подарки. Подробные условия участия и требования к работам изложены в официальном Положении на сайте.

«Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно участие каждого в решении экологических проблем и в их предотвращении. Уверен, что подобные форумы и другие проекты экологической направленности помогут привить молодому поколению любовь к природе и научат заботиться об окружающем мире», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.