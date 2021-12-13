Полуфинал интеллектуальной олимпиады для десятиклассников «Профессионариум» проходит в областном центре. В ней приняли участие 32 школы. Организатор конкурса – Липецкий городской Центр занятости совместно с ЛГТУ и ОЭЗ «Липецк».

В отборочном этапе учащимся предложили сыграть в интеллектуальную игру, посвященную рабочим специальностям. Победителей определили по итогам шести туров. Школьники разгадывали шарады, ребусы, музыкальные загадки. Наибольшее число балов набрали 10 команд.

Теперь они будут бороться за выход в финал конкурса. Кто пройдет в заключительный этап, определят подписчики официального аккаунта областного центра занятости. На странице опубликованы 10 видеороликов о профессиях ОЭЗ «Липецк», которые подготовили школьники. Голосование пройдет с 13 по 15 декабря. Комментарий оформляется таким образом: «Порядковый номер участника + ».

Авторы пяти роликов, набравших наибольшее количество комментариев, сойдутся в финале конкурса во время интеллектуальной игры. Вопросы будут посвящены специальностям ОЭЗ «Липецк», где накануне учащимся провели экскурсию. Победители получат за первое место сертификат на годовую довузовскую подготовку для каждого участника команды. Годовой абонемент в бассейн ЛГТУ – за 2 место. За 3 место – годовой абонемент в фитнес-центр ЛГТУ. «Ребёнок из любой семьи должен иметь возможности для развития и лучшего будущего, – подчёркивает руководитель Липецкой области. – Важно знакомить детей с профессиями, создавать условия для их развития и самореализации».