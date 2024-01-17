Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», в котором участвуют и юные жители Липецкой области, предлагает разработанные «Лаборатория Касперского» обучающие материалы и тренажеры на тему «Кибербезопасность будущего». Школьники узнают, например, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. А еще познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специалистами, которые уже сегодня разрабатывают подходы и решения для защиты различных устройств, чтобы сделать современный цифровой мир безопаснее.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России. В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» проходит в российских школах с 15 января по 4 февраля. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Герои сюжета попадают в симуляцию будущего – в 2050 год. Задания и сценарии различаются для учеников младших, средних и старших классов. Несмотря на то, что действие происходит в далеком будущем, в выдуманных мирах, задания носят вполне практический характер и учат, как защищаться от киберугроз сегодняшнего дня. Например, учащимся расскажут, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли являются надежными, а какие лучше не использовать, почему нужно регулярно обновлять программы, установленные на компьютере и смартфоне.

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, материалы урока также являются практикоориентированными и помогают детям узнать о многообразии ролей в сферах ИТ (информационные технологии) и ИБ (информационная безопасность). Обе эти области – многогранные, и задача урока «Лаборатории Касперского» – познакомить детей с некоторыми профессиями, которые, безусловно, будут востребованы в будущем. Так, школьникам расскажут о том, чем занимаются, в частности, эксперты по кибербезопасности, пентестеры и специалисты по безопасной разработке. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер доступны на сайте урокцифры.рф. «Юные липчане иногда забывают про осторожность в сети, а специальные занятия помогают ребятам понять, как безопасно использовать интернет», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.