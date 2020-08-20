Липецкие школьники напишут рецензии на конкурс «Галерея литературных героев»

Всероссийский конкурс рецензий, в котором участвуют и школьники из Липецкой области, – финальная часть образовательного курса «Галерея литературных героев». Он проходит в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», реализуемого Минкультуры России совместно с Минпросвещения РФ и компанией Яндекс.

Для участия в конкурсе юные липчане должны написать рецензию до 22 сентября. Конкурс поможет развить детям навыки анализа литературных произведений и написания грамотного и содержательного критического отзыва. Участниками литературного состязания станут учащиеся двух возрастных групп: с пятого по восьмой класс и старшеклассники. Рецензии будут оцениваться по следующим критериям: смысловая и композиционная цельность, точность и выразительность речи, богатство лексики, использование цитат и афоризмов.

Оформить заявку можно, заполнив электронную форму и также прислать рецензию на литературное произведение, входящее в школьную программу объемом не более 4 тысяч знаков с пробелами в формате Word или PDF. Заявки принимаются до 27 августа 2020 года включительно. Ознакомиться с положением конкурса можно, перейдя по ссылке.

Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, студии «Союзмультфильм», издательства «Манн, Иванов и Фарбер», в Липецкой области – при поддержке регионального управления культуры и туризма. «Такие конкурсы очень важны для школьников, они помогают юному поколению повысить знание родного языка и русской литературы, научиться чтить нашу великую культуру и традиции», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Победители регионального этапа конкурса будут определены 5 сентября. Церемония награждения пройдет в конце сентября в одном из красивейших зданий Москвы – Доме Пашкова Российской государственной библиотеки. Победители получат памятные призы от партнеров конкурса, издательства МИФ, Creative writing school, а во время уникальных экскурсий посетят студии «Мосфильм» и «Аэроплан», примут участие в публичных литературных чтениях с участием знаменитостей.