Липецкие школьники напишут всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы стартуют сегодня в школах региона. Итоговые контрольные работы напишут ученики с пятого по девятый классы. Варианты контрольных измерительных материалов формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

«Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

В проведении всероссийских проверочных работ весной 2020 года должны были участвовать более шести миллионов школьников. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. В 4-8 классах проверочные работы весной проведены не были, они пройдут в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9 классы.