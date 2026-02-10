Липецкие школьники научатся анализировать данные с помощью Авито

Технологическая платформа Авито запускает интерактивный тренажёр «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». С 16 февраля по 8 марта липецкие школьники узнают о продуктах, основанных на данных и машинном обучении, о том, как данные превращаются в персонализированные рекомендации. Новый урок знакомит с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и позволяет поучаствовать в создании алгоритма, сообщает министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области.

По сюжету ученики вместе с главными героями – Запятыней, Скобцом и братьями Слешами – помогают вещам найти новую жизнь, размещая объявления на платформе. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную, где под руководством Макса проходят весь путь объявления от данных до решения и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы. Доступные игры: «Площадь интересов» (знакомит с профессией дата-сайентиста), «Трасса доставки данных» (знакомит с профессией бэкенд-разработчика), «Библиотека гипотез» (знакомит с профессией дата-аналитика), «Зал взвешенных решений» (знакомит с A/B-тестированием – золотым стандартом принятия решений в цифровой среде).

За успешное прохождение «Урока цифры» ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям. Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национальной цели «Технологическое лидерство». Организаторы проекта – АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Материалы доступны на урокцифры.рф.

«Задача подобных «уроков цифры» не только дать базовые знания, но и заинтересовать подрастающее поколение в более серьезном изучении тем цифровизации. Есть надежда, что благодаря этому проекту молодежь всерьез захочет связать свое будущее с ИТ-сферой, и тогда в скором будущем у региона будет много хороших специалистов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.