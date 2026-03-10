Липецкие школьники научатся безопасному общению в мессенджерах

Новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартует в Липецкой области. Организаторами выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство просвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с VK. Мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Тема нового сезона — безопасное общение в мессенджерах. Уроки цифровой грамотности помогут школьникам и их родителям освоить правила цифрового этикета и защиты личных данных при использовании популярных приложений для общения.

Главными героями образовательных материалов вновь станут жители подводного города Нижнефорельска — Антон Корюшкин и Белуха Оля. Вместе с ними юные липчане узнают как настроить двухфакторную аутентификацию для безопасного входа в аккаунт; что такое безопасный режим и зачем он нужен; как работает набор настроек «Семейная защита», помогающий родителям обеспечить приватность детей в сети.

Закрепить знания на практике школьники смогут сразу после изучения теории с помощью специального мини-приложения в учебном профиле Сферум. Игровая механика наглядно продемонстрирует, к каким последствиям может привести необдуманный поступок в цифровом пространстве.

Все материалы урока уже доступны на официальном сайте проекта цифровойликбез.рф. Они рассчитаны на широкую аудиторию (возрастная категория 6+) и верифицированы Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Для педагогов региона подготовлены методические рекомендации, которые позволят провести занятие в классах с любым уровнем технического оснащения — от компьютерного класса до обычной доски.

«Цифровая трансформация уже давно стала частью повседневной жизни, и наши дети — самые активные пользователи онлайн-пространства. Очень важно, чтобы они не только пользовались современными технологиями, но и делали это безопасно. Проект „Цифровой ликбез“ в доступной, игровой форме объясняет школьникам правила кибергигиены. Уверен, что липецкие школьники с интересом изучат новые материалы и возьмут полезные правила на вооружение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.