Липецкие школьники научатся распознавать дипфейки

Компания «Яндекс» приняла участие в новом сезоне Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Эксперты по ИИ подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать. Он ориентирован на детей от 6 лет, но будет полезен и взрослым.

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например, политики или актеры.

Злоумышленники нередко используют этот прием. Они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма: об опасностях дипфейков расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. По сюжету главный герой, рыбка Ян, сталкивается с поддельным видео, на котором такая же рыбка, как он, летает над городом – чего другие сородичи не умеют. Решив повторить увиденное, Ян едва не попадает в беду.

К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Материалы доступны на сайте.

«Такие образовательные материалы, повышающие цифровую грамотность наших ребят, должны быть обязательно вписаны в школьную программу. Дети должны понимать, как работают современные технологии. Ещё один важнейший аспект — кибербезопасность наших школьников: умение безопасно пользоваться Интернетом и при необходимости защититься от мошеннических схем», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.