Липецкие школьники научатся защищать спутники от хакеров

Всероссийский «Урок цифры» пройдет с 19 января по 8 февраля в школах Липецкой области. Он будет посвящен кибербезопасности в космической сфере. Занятия для ребят подготовила «Лаборатория Касперского».

На уроках ученики узнают, как устроены системы космической связи, какие киберугрозы существуют при передаче данных между Землей и орбитальными объектами и как защитить информацию от взлома. Практические задания научат школьников шифровать сигналы, использовать резервные каналы связи и понимать основы безопасной работы в цифровой среде.

Программа адаптирована для разных возрастов. Младшеклассники отправятся в космическую миссию и изучат устройство современного спутника. Ученики средней школы сосредоточатся на анализе киберугроз и освоении базовых инструментов защиты данных. Старшеклассники разберут продвинутые методы: настройку алгоритмов анализа, построение защищенных каналов связи и предотвращение атак на спутники и станции.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе с учителем, так и самостоятельно дома вместе с родителями. Все материалы доступны на платформе урокцифры.рф.

«То, что сегодня узнают наши школьники на «Уроке цифры» о кибербезопасности в космосе, — это не абстрактные знания, а практические навыки, которые уже завтра станут частью повседневной жизни каждого. Такие инициативы готовят ребят к реалиям цифрового мира», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Организаторами выступают АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России при поддержке ведущих IT-компаний страны.