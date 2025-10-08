Липецкие школьники научились распознавать дипфейки

Урок Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез» на тему «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки» прошел в центре «IT-куб» Липецка. Школьникам рассказали, как понять, что перед вами дипфейк. Первое: движения губ не соответствуют словам, взгляд «пустой», улыбка неестественная. Второе: дрожащие либо размытые пальцы, резкие, неуклюжие движения. Третье: «размытая» картинка видео, особенно вокруг волос и лица. Четвертое: голос, как у робота, – чрезмерно ровный и с нелогичными паузами. Ребят предупредили: если такая сомнительная личность убеждает срочно скинуть деньги или сообщить проверочный код, нельзя реагировать на провокацию. Если на видео «родственник» или «друг», нужно набрать его номер и проверить, действительно ли это он.

Материалы «Цифрового ликбеза», реализуемого в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», доступны на digital-likbez.datalesson.ru.

«В современном мире практически любая информация, которая попадает в поле вашего зрения, требует дополнительной проверки. С помощью нейросетей злоумышленники способны подделать и голос, и внешность, создать видео, чтобы ввести в заблуждение, посеять панику, вынудить к опрометчивым действиям. Поэтому важно постоянно повышать уровень знаний о новых разработках и знать, как их распознавать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.