Липецкие школьники научились распознавать «вредные советы» в кибербезопасности

Тематический урок в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» прошел в школе № 46 г. Липецка. Занятие было посвящено цифровой грамотности и правилам безопасного поведения в интернете.Участница сообщества клуба Лидеров России «Эльбрус», полуфиналист конкурса «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», директор по развитию бизнеса компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» Жанна Корнева на конкретных примерах разобрала со школьниками «вредные советы» по цифровой безопасности.

В ходе урока десятиклассники узнали, что такое социальная инженерия и фишинг; какие риски таит в себе использование искусственного интеллекта; какая парольная политика считается правильной и безопасной для физических лиц и организаций.

Школьникам напомнили о простых, но важных правилах: своевременно обновлять программное обеспечение; придумывать сложные пароли; скачивать файлы только из доверенных источников; проверять достоверность информации из интернета.

«Цифровая трансформация уже давно стала частью повседневной жизни, и наши дети — самые активные пользователи онлайн-пространства. Очень важно, чтобы они не только пользовались современными технологиями, но и делали это безопасно. Проект „Цифровой ликбез“ в доступной, игровой форме объясняет школьникам правила кибергигиены. Уверен, что липецкие школьники с интересом изучат новые материалы и возьмут полезные правила на вооружение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.