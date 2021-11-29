Сотрудничество педагогов и родителей помогает в формировании у школьников в Липецкой области навыков законопослушных участников дорожного движения. Так, в лицее районного центра Долгоруково широко практикуются совместные профилактические акции. Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, педагогический коллектив лицея отлично осознает, что только в сотрудничестве с Госавтоинспекцией и родительской общественностью можно добиться серьезного эффекта в формировании у школьников имиджа законопослушного участника дорожного движения.

Поэтому педагоги регулярно приглашают на тематические уроки по изучению основ Правил дорожного движения автоинспекторов, а совместно с родителями учеников проводят профилактические акции. Также при лицее создано и активно действует общественное формирование «Родительский патруль». Лицей вместе с родителями проводил акцию «Пешеходный переход». Педагоги, папы и мамы обучали первоклассников правильно вести себя на проезжей части дороги. Кроме того, учителя и родители составляли безопасные маршруты передвижения детей до образовательной организации.

Кроме того, недавно они совместно проверяли правила перевозки детей на школьных автобусах. Как отметили в лицее, у педагогов и родительского патруля много планов по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Информация об опыте совместной деятельности размещена в социальной сети ВКонтакте в группе «Союз ЮИД Липецкой области». Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.