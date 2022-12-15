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Центр цифрового образования детей «IT-куб» и площадки «IT-bit» Центра дополнительного образования Липецкой области стали базой проведения мастер-классов фестиваля информационных технологий «IT-Фест». Пятиклассники липецкой школы №2 познакомились с робототехникой, языками программирования и тонкостями инженерного и графического дизайна.

Полученные знания школьники проверили на практике, приняв участие в необычном турнире. Дети управляли роботами-футболистами. Соревновались команды на специальном поле, выпуская одновременно по два робота. Все участники получили памятные подарки.

Мастер-классы продлятся до 17 декабря. За это время участники успеют познакомиться с 3D-моделированием и технологией VR/AR, языками программирования Scratch и Python, собрать робота, создать компьютерную игру или мультфильм.

Фестиваль «IT-Фест» организован правительством Липецкой области в третий раз. Он проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии, и помогают им определиться с профессией», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.