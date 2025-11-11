Липецкие школьники освоили ИИ-технологии на «Уроке цифры»

Ученики липецкого лицея №3 погрузились в мир искусственного интеллекта и видеоплатформ в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Занятие для девятиклассников провели представители регионального министерства образования и Центра цифровой трансформации.

Эксперты, заместитель министра образования Липецкой области Сергей Федоренко и заместитель начальника Регионального центра цифровой трансформации образования Алексей Газин, познакомили школьников с востребованными профессиями в сфере цифровых видеоплатформ. Участники разобрали актуальные тренды развития искусственного интеллекта и его роль как «цифрового помощника».

Особый интерес у ребят вызвала практическая часть урока. С помощью интерактивных тренажёров, разработанных компанией VK, школьники смогли на собственном опыте убедиться в работе IT-специалистов. Они примерили на себя их роли и попробовали решить реальные профессиональные задачи, связанные с функционированием видеоплатформ. Все материалы урока по теме «Видеоплатформы» остаются в открытом доступе и могут быть использованы для самостоятельного изучения на официальном сайте проекта урокцифры.рф.

«Изучение возможностей, которые дают современные цифровые сервисы, открывает для юных липчан двери в профессии будущего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.