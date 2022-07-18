Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», – для учеников 5-7 классов и старшеклассников-иностранцев пройдет в Международном детском центре «Артек» с 17 по 20 июля. В финал вошли 600 школьников, среди которых 11 финалистов из Липецкой области. «Выявление и поддержка одаренных детей — одно из важнейших направлений в работе всех уровней власти Липецкой области», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

«Второй год подряд и традиционно в «Артеке» мы проводим финал для участников «Большой перемены» в категории 5-7 классов. Идею проведения конкурса для школьников младшего возраста в 2020 году предложили участники первого сезона – тогда участие могли принять только старшеклассники. Это стало, пожалуй, самой первой соавторской идеей ребят и легло в основу «Большой перемены», в которой дети сами создают конкурс. А теперь этот принцип соавторства совершенно естественно переходит и в новое Российское движение детей и молодежи. Сегодня по всей стране ребята от 11 до 18 лет принимают участие в конкурсе соавторов. Уверена, свои атрибуты – традиции, кричалки, символику, командные игры, название возрастных ступеней – предложат и команды, сформированные из участников финала в «Артеке»», – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

В решающем этапе конкурса ребята будут работать над кейсовыми заданиями, эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества. Победителями станут 300 школьников. Их ждет уникальный приз – «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России. Педагоги-наставники победителей, поддерживающие ребят на всех этапах конкурса, получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Также «Артек» посетят 500 участников международного трека «Большой перемены». Это финалисты основного конкурса для иностранных граждан, владеющих русским языком, и победители конкурсного отбора на международный слет «Планета больших перемен», среди которых также двое юных липчан.

Помимо конкурсной программы для финалистов пройдут мотивационные встречи, мастер-классы и лекции от представителей науки, образования, предпринимательства, культуры, волонтерства и спорта, квесты, кастинги в творческие проекты «Большой перемены», активности от партнеров проекта. Также образовательная программа ожидает педагогов-наставников финалистов.