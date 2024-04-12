Встречи в рамках проекта «Большое Космическое Путешествие — 2024» прошли в Липецке, Усмани и школе Усманского района. Энтузиаст космонавтики, писатель-документалист, постоянный участник «Гагаринских чтений» Александр Артемьев встретился с учениками школ, студентами колледжей и институтов, рассказал о самых ярких страницах истории пилотируемой космонавтики, достижениях нашей страны в изучении и освоении космоса в интересах науки, промышленности и сельского хозяйства, а также обороны и безопасности России.

Главное внимание он уделил первому полёту человека в космос, биографии Юрия Гагарина. «Ребята внимательно слушали рассказ о Юрии Гагарине, узнали много интересного из его биографии, вдохновились его примером, – отметил Александр Артемьев. – Ведь свой путь к звездам он начинал так же, как они, учеником в ремесленном училище, студентом техникума. Стремление к знаниям, отличные результаты в учебе и освоении профессии, активная жизненная позиция, спорт, верность друзьям, открытость и доброта, строгое соблюдение дисциплины и требований воинской службы – вот слагаемые ошеломляющего успеха этого простого парня, родившегося в селе на Смоленщине».

Разговор также шёл о Липецкой области и её вкладе в космонавтику. Многие липчане проходили службу на космодроме Байконур и других объектах космических войск страны, участвовали в подготовке и запуске космических кораблей и спутников, строили различные объекты на космодромах, полигонах и предприятиях отрасли. Огромный вклад в подготовку будущих космонавтов внёс и наш авиацентр. Через него в разное время прошли 30 военных лётчиков, ставших космонавтами. Имена некоторых из героев космоса увековечены в названиях улиц Липецка и населённых пунктов области. Ребята совершили путешествие по этим памятным местам, узнали многое из славной авиационной и космической истории Липецка.

«День космонавтики – прекрасный повод вспомнить страницы великой истории нашей страны и ее достижения в сфере космических исследований. Космонавты, современные исследователи и ученые своим примером вдохновляют молодое поколение на покорение новых вершин», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В мероприятиях также приняли участие студенты Усманского педагогического колледжа и Липецкого государственного педагогического университета им. Семёнова-Тянь Шанского. Организаторы встреч со студентами — Липецкий областной совет ветеранов и «Центр патриотического воспитания молодёжи».