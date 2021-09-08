Школьники Липецкой области отправятся в «Артек» по итогам финала регионального конкурса «Время новых возможностей». Он состоялся в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». Школьникам было предложено кейсовое задание, над решением которого они работали в командах. По итогам конкурса жюри определило 10 победителей по направлениям «Искусство», «Здравоохранение», «Образование», «Экономика», «Производство», «Политика».

Региональный конкурс «Время новых возможностей проходил с 24 мая по 15 августа 2021 года. В конкурсе приняли участие более тысячи школьников Липецкой области. Ребята смогли пройти бесплатный тест на профориентацию, а также познакомиться с существующими специальностями и профессиями будущего.

«Выявление и поддержка одаренных детей – одно из приоритетных направлений в работе всех уровней власти Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Чтобы попасть в финал, школьники писали эссе на тему «Моя будущая профессия» и решали комплекс задач по направлениям профессиональной диагностики, составленный экспертами конкурса. Каждый участник третьего этапа получил гарантированный приз – расписание уроков по мотивам профессий будущего, а десятка лучших отправится осенью в Международный детский центр «Артек». «Сегодня нужно учить ребенка осознанно выбирать свою профессиональную траекторию. Региональный конкурс «Время новых возможностей» показал себя эффективной моделью предпрофессионального образования», – отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.