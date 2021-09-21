Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия» международной платформы творческих конкурсов «Я Россия» триумфально завершился для участников из Липецкой области. Победителями от нашего региона стали: Екатерина Середенина (в группе «Профессионал», в номинации «СемьЯ»), Дарья Харламова (в группе «Профессионал», в номинации «СемьЯ»), Дарья Морковина (в группе «Профессионал», в номинации «Россия будущего глазами ребёнка») и Юлия Клокова (в группе «Профессионал», в номинации «Защита жизни до рождения — образ материнства и отцовства».

«Победы детей особенно трогательны. Мы гордимся нашими юными талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проходил при поддержке уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и Всемирного Русского Народного Собора. В состав жюри были руководители ведущих художественных вузов страны. Торжественное награждение победителей конкурса состоится в октябре 2021 года в Общественной палате Российской Федерации.