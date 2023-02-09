Юные исследователи Липецкой области стали победителями XIX Всероссийского конкурса научно- исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. Из 4200 участников региональных этапов в финал прошли 1340 школьников. Липецкую область представляли победители заочного регионального этапа, проводимого областным центром «Экомир».

Золотую медаль и кубок за первое место получила Арина Сдвижкова из школы №1 с. Доброе. Школьница в течение двух лет исследовала участок реки Воронеж на территории Добровского района. Дипломом финалиста награждена Виктория Азарова из школы № 20 г. Липецка. Старшеклассница занималась агро- и биотехнологиями, которые используются при выращивании ярового рапса. Научные руководители финалистов награждены грамотами оргкомитета за организацию исследовательской деятельности и подготовку учащихся к финалу Всероссийского конкурса.

В Липецкой области немало делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – среди приоритетов в работе областной власти на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.