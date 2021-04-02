В Федеральном центре технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века».

В числе победителей – 18 финалистов регионального этапа из Центра цифрового образования детей IT-куб Центра дополнительного образования Липецкой области и образовательных организаций региона.

Члены жюри признали победителями и призёрами конкурса проекты ребят из Липецкой области, выполненные в номинациях «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Электроника, телемеханика и связь», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Научные исследования и эксперимент», «Мультимедийные технологии», «Программирование и вычислительная техника».

В финале конкурса конкуренцию липчанам составили 253 обучающихся из 33 субъектов страны, в том числе городов федерального значения Санкт-Петербург, Москва, Республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Алтайского, Краснодарского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского краёв, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской и других областей.

Конкурс «Юные техники XXI века» в этом году посвящён 95-летию организованного движения юных техников в России. Участники Всероссийского этапа занесены в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» талантыроссии.рф.