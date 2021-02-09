Стали известны итоги всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Обретённое поколение».

В заключительном этапе конкурса участвовали более 250 учащихся из 54 регионов России. На финальных испытаниях, которые проходили в онлайн-формате, достойно представили свои научно- исследовательские и творческие работы школьники Липецкой области.

Ангелина Мафаленко, ученица 11 класса елецкой гимназии № 97, защищала свою работу о памятнике природы- урочище “Каменная гора”- в номинации «Геология, палеонтология, минералогия».

Евгений Болгов, ученик 10 класса школы села Вторые Тербуны, представил научный материал об исследовании качества воды на территории Тербунского района в номинации «Экология живых систем».

Работы победителей опубликованы в сборнике тезисов участников конференции, сообщили в управлении образовании и науки Липецкой области.