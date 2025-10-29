Липецкие школьники поборются за победу в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Школьники из Липецкой области готовятся к выступлению на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он пройдет в Москве с 31 октября по 2 ноября под девизом «Нет предела — действуй смело!».

Чемпионат станет не только площадкой для соревнований, но и центром деловой жизни, где эксперты обсудят развитие инклюзивного образования и трудоустройства в России. За право быть лучшими в своих профессиональных сферах поборются: шесть школьников из школы №32 города Липецка, они представят регион в компетенциях «Помощник повара» и «Рисование пластилином», и учащийся из лицея №5 Ельца, который продемонстрирует свои навыки в компетенции «Администрирование баз данных».

Параллельно с соревнованиями участников и гостей ждет насыщенная деловая программа, направленная на диалог между властью, бизнесом и образованием. В рамках программы запланированы тематические круглые столы и дискуссии, обучающие воркшопы и деловые игры.

Ключевым событием станет пленарное заседание «От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение «Абилимпикс», которое состоится 31 октября. В нем примут участие представители Минпросвещения России, Фонда «Защитники Отечества» и ведущих компаний-партнеров.

«Мероприятия деловой программы Национального чемпионата «Абилимпикс» дадут возможность обсудить развитие инклюзивного образования, профориентации и профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Мы видим, насколько важно создавать максимально открытое, доступное и поддерживающее образовательное пространство, и «Абилимпикс» является ярким тому примером. Разнообразие форматов взаимодействия в рамках чемпионата даёт возможность обменяться опытом, обсудить актуальные проекты. Уверен, что многие инициативы, предложенные коллегами в рамках деловой программы, мы сможем претворить в жизнь», – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.