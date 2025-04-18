Липецкие школьники побывали на местном цементном заводе

Девятиклассники липецкой школы №5 побывали на экскурсии на цементном заводе. Они познакомились с полным циклом производства цемента – от добычи сырья до упаковки готовой продукции. Особое впечатление на школьников произвели 75-метровая вращающаяся цементная печь и автоматизированная линия в цехе упаковки. Специалисты предприятия подробно рассказали о современных технологиях контроля качества и автоматизации производства.

Также ребята узнали о производственном потенциале предприятия: разведанных запасов известняка и глины, основных компонентов для производства цемента, хватит еще на сто лет. В карьере школьники увидели работу мощной техники.

«Профориентация – важная составляющая воспитания и обучения детей. Юные липчане должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только дети, но и работодатели. Ведь сегодняшние школьники – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа промышленного туризма реализуется на цементном заводе с 2022 года. За это время производственные площадки Липецкого филиала АО «ЦЕМРОС» посетили около тысячи школьников и студентов. Помимо технологических особенностей производства, гостям представляют перспективы профессионального развития в цементной отрасли. Интерес образовательных учреждений к подобным экскурсиям продолжает расти, что говорит о востребованности такого формата знакомства с промышленностью региона.