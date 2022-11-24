Минцифры России совместно с Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика», компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий с 21 ноября по 18 декабря проводит мероприятие по теме «Видеотехнологии» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» (https://урокцифры.рф), направленного на раннюю профориентацию школьников.

«Современные школы должны идти в ногу со временем. Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии и помогают им определиться с профессией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Урок адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Цель урока «Видеотехнологии» – привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий, предоставить им возможность узнать, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео. Присоединиться к проекту можно по ссылке урокцифры.рф/videotech.

Также 29 ноября стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи.ру при поддержке VK и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ранее VK запустила масштабный профориентационный проект День IT-знаний по теме видеотехнологий. В нем приняли участие свыше 6,7 тыс. школ из 3,5 тыс. населенных пунктов. Записи эфиров доступны для просмотра в любое время ВКонтакте, в Одноклассниках и на странице акции.