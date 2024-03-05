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Липецкие школьники показали лучший результат по биатлону на всероссийских Президентских состязаниях

19 минут назад

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Президентские состязания по зимним видам спорта, проводимые в рамках Указа Президента РФ и Концепции развития детско-юношеского спорта, проходят во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Липецкую область представляет команда школы №59 «Перспектива» Липецка, которая заняла первое место в общекомандном зачете в региональном этапе.

На острове Русский прошли соревнования по биатлону среди школьников в форме эстафеты протяженностью 1,8 километра. Команда Липецкой области заняла первое место. Также в соревнованиях по лыжным гонкам в личном зачёте Варвара Чернышова заняла второе место среди девушек на дистанции три километра. В эстафете команда девушек и команда юношей заняли второе место. И в общем зачёте они стали серебряными призерами.

«Школьники Липецка уже показали отличный результат, с чем мы их и поздравляем и желаем дальнейших побед. Сейчас они демонстрируют не только личные достижения, но и то, как их подготовил регион – насколько у нас хорошие условия для тренировок спортсменов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В программу состязаний входят лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, а также теоретический конкурс. Вопросы посвящены Олимпийским играм, развитию спорта в дореволюционной России и СССР, спортивным династиям. Финальный этап конкурса пройдет в формате «Своя игра». Состязания завершатся 17 марта.

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