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Завершилась пятая экспедиция «Ледокол знаний». В этом году в ней приняли участие трое липецких школьников. Ева Черебедова, Ярослав Криворучко, Владимир Наумов.

Ева победила в проекте Росатома. Она прошла несколько этапов конкурса и вошла в число 63 школьников из Армении, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Венгрии, Индии, Китая и Южно-Африканской республики (ЮАР). Владимир Наумов и Ярослав Криворучко стали участниками экспедиции как победители конкурса «Большая перемена».

Экспедиция стартовала из Мурманска. На атомоходе «50 лет Победы» участники прошли три тысячи морских миль. Познакомились с устройством ледокола, стали слушателями лектория и большой образовательной программы. Полюбовались удивительными видами природы Арктики, наблюдали за дикими животными.

Проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию атомных технологий, а также поиск и поддержку талантливых детей.

«В регионе одним из первых в стране создан и успешно работает Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», где ежегодно занимаются более 7 000 школьников», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.