Липецкие школьники получат «Билет в будущее» в новом сезоне профориентационного проекта

Школьники Липецкой области до конца текущего года пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее». В них примут участие 2000 учащихся 6-11 классов из 200 школ региона. На площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования школьники познакомятся с девятью профессиональными направлениями. Они смогут попробовать себя в таких профессиях, как оператор беспилотной авиации и авиационных систем, нейробиолог, оператор лазерных установок, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, пожарный.

Программа проекта «Билет в будущее» в этом году включает профориентационные лекции, увлекательные мастер-классы, профпробы, встречи с успешными профессионалами из разных сфер. Ребята смогут напрямую пообщаться с экспертами, задать вопросы, а также протестировать свои навыки и способности. Особую ценность занятиям придаст участие опытных наставников. Помимо педагогов к работе с ребятами присоединятся представители предприятий.

«Растущий интерес школьников к профориентационным мероприятиям подтверждает их актуальность и важность. Они помогают молодому поколению сделать осознанный выбор своего будущего. Важно, что в этой деятельности активное участие принимают работодатели. Их задача – привлечь молодежь к перспективным профессиям и сформировать будущую команду специалистов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект профориентации «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на помощь школьникам в выборе своего пути и карьеры. Региональным оператором проекта «Билет в будущее» выступает Институт развития образования Липецкой области. Подробнее о проекте в регионе можно узнать в группе ВКонтакте.