Традиционное вручение паспортов молодым гражданам Липецкой области прошло накануне в правительстве Липецкой области. Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России!» и была приурочена ко Дню Конституции. Паспорта школьникам вручил и.о. губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

Главный документ получили 49 школьников из всех районов и городов. Они – отличники, активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний.

«Получение паспорта – важный день для каждого гражданина нашей страны. День, который запомнится на всю жизнь. Быть гражданином не только почётно, но и несет обязательства служить России, служить своей Родине», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация «Российский Союз Молодёжи» при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».