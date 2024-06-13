Читайте нас в

Праздник «Вместе мы – Россия» прошел в Липецке на Соборной площади. 15 липецких школьников, отличившихся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности, получили свой главный документ – паспорт гражданина России.

Также первый заместитель губернатора Александр Рябченко вручил государственные, региональные и ведомственные награды ветеранам СВО, заслуженным работникам сельского хозяйства, лучшим труженикам. Также звания «Мать-героиня» удостоилась Татьяна Струева, мама 10 детей. На Соборной площади выступили творческие коллективы, завершился праздник концертом государственного театра танца «Казаки России».