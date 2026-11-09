Липецкие школьники попробовали себя в роли операторов БПЛА

В Липецкой области прошло профориентационное занятие «Россия технологическая: инженерия и беспилотные системы» в рамках курса «Россия — мои горизонты». Школьники познакомились с современными беспилотными технологиями и профессиями, связанными с их разработкой и управлением.

На занятиях ребятам рассказали, чем беспилотник отличается от беспилотной системы, как устроены аппараты и пункты управления, какую роль в их работе играют искусственный интеллект, робототехника и современные системы навигации.Продолжить знакомство с направлением школьники могут в липецком «Кванториуме». Здесь доступна профессиональная проба оператора БПЛА: участники тренируются управлять беспилотниками в симуляторе, отрабатывают взлёт и посадку, пробуют FPV-полёт и разные режимы управления.

Занятия проходят в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». С 2025 года она входит в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». В 26 регионах России уже провели 211 профессиональных проб по управлению беспилотными авиационными системами, в которых приняли участие больше трёх тысяч школьников.

В Липецкой области проект охватывает все 20 муниципалитетов. Подготовлено больше 400 педагогов-навигаторов, участниками профориентационных мероприятий стали свыше 122 тысяч школьников. Записаться на профессиональные пробы можно через образовательные организации.

«Беспилотные технологии — одно из самых востребованных направлений сегодня, и Липецкая область должна готовить специалистов для него со школьной скамьи. Занятия в рамках курса „Россия — мои горизонты“ и профессиональные пробы в „Кванториуме“ дают ребятам возможность не просто узнать о профессии оператора БПЛА, а попробовать её на практике. Уверен, что такая работа поможет нам вырастить инженеров и операторов беспилотных систем, которые будут развивать экономику и укреплять технологический суверенитет страны», — отметил губернатор Игорь Артамонов.