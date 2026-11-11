Липецкие школьники попробовали себя в роли пилотов дронов

В центре образования «Точка роста» лицея села Долгоруково прошла «Школа пилотов». Ученики из Большой Боёвки и посёлка Тимирязевского освоили управление беспилотниками на специальном симуляторе.

Ребята учились взлетать, приземляться и выполнять манёвры в виртуальном пространстве. Под руководством преподавателей и инструкторов они проходили заданные маршруты, отрабатывали точную посадку и развивали координацию движений.

Как сообщили в министерстве образования Липецкой области, такие занятия помогают школьникам познакомиться с современными технологиями, получить первые инженерные навыки и определиться с будущей профессией.

Всего в Липецкой области работают 166 центров образования «Точка роста». Они созданы в рамках федерального проекта «Современная школа». Развитие дополнительного образования продолжается по национальному проекту «Молодёжь и дети».

«Современные технологии открывают перед школьниками новые возможности. Важно, чтобы ребята не только изучали теорию, но и могли попробовать себя в разных профессиях. Сегодня они учатся управлять беспилотниками на симуляторах, а завтра кто-то из них станет инженером, программистом или разработчиком новых технологий. Для этого мы развиваем образовательную инфраструктуру, в том числе в сельских школах, чтобы у каждого ребёнка были возможности раскрыть свои способности», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.