Сеанс одновременной игры в шахматы состоится завтра, 3 марта, в 11.00 в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. Для 15 воспитанников отделений шахмат областной комплексной спортивной школы, спортивной школы №4 Липецка и областной федерации шахмат его проведет мастер спорта Олег Чеботарев.

Проведение сеанса одновременной игры для юных шахматистов стало возможным благодаря приобретению электронных досок, фигур и часов за счет средств областной комплексной спортивной школы. Сейчас шахматы являются базовым видом спорта в регионе и входят в десятку самых популярных, занятия посещают более 8 тыс. человек.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.