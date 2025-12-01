Липецкие школьники познакомились с востребованными специальностями в регионе на семейном фестивале

Семейный фестиваль «Профессия моего ребенка» прошел в Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области и объединил около 200 подростков и их родителей в совместном поиске карьерного пути. Школьники 7-10 классов из 29 школ Липецка встретились с педагогами-наставниками регионального проекта «В будущее с уверенностью», профориентологами, психологами и волонтёрами клуба вожатского мастерства «Олимп». Для участников прошли профессиональные мастер-классы по флористике, малярному делу, рекламе, управлению и обслуживанию дронов. Школьники участвовали в профориентационном тестировании с индивидуальными рекомендациями. Родители получили рекомендации психологов, узнали о востребованных в регионе профессиях.

Цель фестиваля – поближе познакомить липчан с системой среднего профессионального образования, проектами Центра опережающей профессиональной подготовки, помочь с выбором будущей профессии. В этом году в Липецкой области свыше 63% выпускников девятых классов приняли решение продолжить обучение в колледжах и техникумах.

«В этом году Липецкая область приняла участие в пилотном проекте, позволившим девятиклассникам сдавать два выпускных экзамена вместо четырех для поступления в колледжи и техникумы. Плюс было увеличено число бюджетных мест в системе СПО. Это позволило выбрать, куда пойти учиться и на какую профессию, уменьшив стресс и повысив шансы на поступление», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.