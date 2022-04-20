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Липецкие школьники представили регион на патриотическом форуме

6 минут назад
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Липецкие школьники представили регион на Первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила – в правде!», который открылся в Москве на Поклонной горе. Ученики кадетской школы имени майора милиции Коврижных А. П., школ №47, №64, №59, №70, №68 приняли участие в образовательной программе, дискуссиях, просветительском квесте, пообщались с экспертами и участниками. Они смогли обсудить исторические темы, важность сохранения исторической правды и памяти подвига советских граждан в Великой Отечественной войне, а также подискутировать с авторитетными экспертами.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – считает Игорь Артамонов.

Представители липецкой делегации отметили, что форум позволяет взрослым поделиться друг с другом актуальными практиками учебно-воспитательной работы. Для детей такая встреча помогла обрести новых друзей и пополнить свои знания. Форум был приурочен ко Дню единых действий, который отмечается в России 19 апреля в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

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