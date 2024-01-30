Победители регионального этапа Всероссийского конкурса эссе «День финансиста» приняли участие в финальных мероприятиях конкурса, которые проходили в Москве. Это четыре человека: ученица школы села Большой Самовец Грязинского района Дарья Селищева, ученица села Чернава Измалковского района Маркитантова Дарья, ученица школы села Колыбельское Чаплыгинского района Злата Почапаева и ученик школы № 8 Ельца Михаил Артамонов.

Конкурс проходил с сентября по декабрь 2023 года. В региональном этапе приняли участие более 3000 школьников и студентов России, из них 115 липчан.

«Это результат работы не только школьников, но и родителей, и учителей. Конкурс открывает новые таланты. Липецкая молодежь очень талантлива и конкурентоспособна, поэтому готова заявлять о себе на самых масштабных площадках», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ребята получили дипломы победителей Регионального этапа конкурса, памятные подарки от организаторов. Также они приняли участие в образовательно-познавательной программу на ВДНХ. Послушали лекции от Научного студенческого сообщества и представителей Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, также посетили с экскурсиями павильоны «Космос», «Умные финансы», «Просвещение». Финалисты Всероссийского этапа конкурса получают дополнительные привилегии при поступлении в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.