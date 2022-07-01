Липецкие школьники представляют регион на «Научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы», которая проходит в образовательном центре «Сириус» с 1 по 24 июля. В этом году в программе участвует 393 школьника, в том числе 12 из Липецкой области.

Участники «Больших вызовов» прошли отбор сначала на региональном или дистанционном этапах конкурса, а на заключительном этапе им предстояло принять участие в тестировании и пройти индивидуальное собеседование. В Липецкой области в этом году в конкурсе приняли участие 511 школьников, 10 из которых стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Большие вызовы» 2021/22 года.

В ходе программы участники выполняют научно-исследовательские и научно-технические проекты по 13 направлениям, охватывающим различные области науки и человеческой деятельности – от агробиотехнологий до искусственного интеллекта. Научные, отраслевые, рыночные задачи школьникам поставили партнеры «Больших вызовов». Среди них ведущие российские университеты и научно-исследовательские институты, госкорпорации, крупные компании и общественные объединения. Три недели участники будут решать задачи в проектных командах по 4-6 человек в лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус». На итоговой конференции каждая проектная команда представляет результат своей работы.

Липецкая область вошла в число лидеров по количеству победителей и призеров. В регионе многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Мы стремимся, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.