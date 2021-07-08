Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций пройдет 9 июля в Липецкой области. Спортивный праздник посвящен 90-летию создания комплекса ГТО. Фестиваль состоится на спортивной площадке школы села Сырское Липецкого района. Победители регионального этапа представят Липецкую область на всероссийском финале, который традиционно проходит в международном детском центре «Артек». «ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, в программу фестиваля войдут следующие испытания (тесты) комплекса ГТО:

– стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м, из «электронного оружия»;

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа/подтягивание из виса на высокой перекладине;

– метание мяча весом 150 г;

– бег 60 м;

– бег на 1500 м;

– бег 2000 м;

– наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Сдавать нормативы ГТО будут школьники 11-12 лет (III ступень) и 13-15 лет (IV ступень). На месте проведения организован масочный режим, снять средства защиты можно непосредственно перед выполнением испытаний. Информация о фестивале ГТО будет представлена на официальном портале управления физической культуры и спорта Липецкой области и в официальной группе управления в социальной сети ВКонтакте и Instagram.