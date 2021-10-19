Проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется в Липецкой области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В нем принимают участие учащиеся 6-11 классов общеобразовательных школ. В проекте примут участие более 40 педагогов-навигаторов, около пяти тысяч учащихся и 17 учреждений профессионального и дополнительного образования.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Педагоги-навигаторы в рамках образовательной программы проекта изучили передовые методы и технологии профориентационной работы со школьниками. В октябре педагоги-навигаторы проведут для учащихся более 130 профориентационных уроков. Они расскажут ребятам, какие профессии сейчас перспективны и востребованы, какие инструменты могут помочь в выборе траектории развития и к кому обратиться за профессиональной профориентационной помощью.

Учреждения профессионального образования и представители предприятий-партнеров расскажут о том, какие навыки необходимы специалистам уже сейчас и будут особенно востребованы в будущем. С 15 октября 2021 года для школьников региона начались профессиональные пробы. Они организованы на базе учреждений профессионального и дополнительного образования с участием представителей предприятий-партнеров, более чем по 40 профессиональным направлениям.

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.