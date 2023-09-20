Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», в которой примут участие и липецкие школьники, проходит с 19 сентября по 15 октября. Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, организаторами олимпиады выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Повышение безопасности участников дорожного движения – наиболее значимая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание в данном вопросе уделяем детской безопасности. Для достижения поставленной цели мы приводим в нормативное состояние дорожное покрытие, развиваем дорожную инфраструктуру, однако безопасность – это еще и соблюдение правил поведения на дорогах. Закрепить свои знания школьники могут, приняв участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-состязание проводится четвертый год подряд, уровень дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили уже почти 10,5 млн школьников. «Основная цель онлайн-викторины – обратить внимание участников на возможные факторы риска при участии в дорожном движении. Сделать это в образовательно-соревновательной форме – грамотное решение, которое позволит вовлечь в проект неограниченное число участников, в том числе педагогов и родителей. Долгосрочная задача проведения таких мероприятий амбициозная – достижение «нулевой» смертности на российских дорогах», – отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко считает, что в игровой форме детям легче закрепить навыки безопасного поведения на дорогах и ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. «Каждый участник Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» сможет проверить свои знания по безопасности дорожного движения: правильно оценить ситуацию на дороге как пешеход, велосипедист, пассажир, решить задачи по использованию средств индивидуальной мобильности и световозвращающих элементов», – рассказала Юлия Костыряченко.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем, как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей. Задания разбиты на два блока и соответствуют возрастным категориям 1-5 классов и 5-9 классов.

«Каждый год мы стараемся совершенствовать олимпиаду, подстраиваясь под современные реалии. В этом году одна из новых задач для 5-9 классов будет посвящена безопасности на электросамокате», – отмечает заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко. По его словам, единственное, что остается неизменным – это подход: у ребят будет возможность отработать все допущенные ошибки в процессе обучения. Это позволит им расширить знания по теме дорожной безопасности и не допускать ошибок в реальной жизни.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции, разнообразные тематические фестивали и олимпиады способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.