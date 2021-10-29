Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В прошлом году в России прошла онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения для школьников 1-4 классов. Она была организована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В течение двух недель в олимпиаде приняли участие более 2,2 млн школьников из 85 регионов.

В этом году онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» пройдёт снова – с 1 по 19 ноября, теперь её участниками смогут стать школьники с 1 по 9 класс. Для этого необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе Учи.ру, затем из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем, как приступить к соревнованию, у участников есть возможность потренироваться. Выполнить задания можно как самостоятельно, так и с родителями.

В преддверии олимпиады в липецкой школе №34 прошёл открытый урок по безопасности дорожного движения. Он начался с видеообращения к школьникам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«С 2019 года Липецкая область участвует в национальном проекте. Президент поставил задачу – привести в порядок как можно больше дорог, на это выделяются большие средства. В нашем регионе в рамках нацпроекта ремонтируют около трёхсот километров дорожного полотна в год. Но одна из самых главных целей – сберечь жизни людей. В ваших силах помочь нам в этой работе, я хочу, чтобы вы учили и соблюдали правила дорожной безопасности и напоминали о них тем, кто рядом», – напутствовал будущих участников олимпиады Игорь Артамонов.

Для участия в уроке, который был организован в форме соревнования, дети разделились на две команды – «Дорожный патруль» и «Живи по правилам». В формате вопрос – ответ школьники повторили и закрепили три темы: «Переход проезжей части дороги», «Общественный транспорт» и «Велосипед».

Кроме того, с помощью мультимедийной системы ведущие – юные инспекторы движения, продемонстрировали ребятам тематические видеоролики, которые команды тут же обсуждали и отвечали на вопросы. Правильность ответов и работу команд оценивал независимый экспертный совет, в который вошли сотрудники Госавтоинспекции, директор школы Ольга Клименко и юные инспекторы движения. По итогам состязаний лучшим стал «Дорожный патруль». Такие уроки в преддверии онлайн-олимпиады проходят во всех районах Липецкой области.