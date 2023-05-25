Стартовал региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». На стадионе школы №30 Липецка учащиеся пятых классов, победители муниципальных этапов, соревновались за право представить Липецкую область на Всероссийских «Президентских состязаниях».

В соревнованиях принимают участие классы-команды школ из учащихся одного класса, городские команды в составе шести юношей и шести девушек и сельские – из трех юношей и трех девушек. В программу состязаний включены бег на 1000 м, 60 м, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения «лежа на спине», наклон вперед из положения «сидя», прыжок в длину с места, творческий и теоретический конкурсы, эстафетный бег. «Президентские состязания» проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, всероссийский и собирают более 40 тысяч участников.

Две команды-победителя сельской и городской школ будут представлять Липецкую область на финальном этапе состязаний, который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Орленок». В Липецкой области постоянно растет доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. «Это значит, что все больше людей ставят здоровье на первое место в системе ценностей. Мы создаем все возможности для занятий физической культурой и профессиональным спортом для детей и взрослых в любом возрасте и в любое время года. Для этого в области создана и развивается мощная спортивная инфраструктура», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.