Липецкие школьники и студенты колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». Школьный этап завершится 30 января 2023 года, муниципальный – 10 февраля, региональный – 28 февраля, федеральный – 25 марта. В мае состоится торжественное награждение победителей конкурса.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны. Подобные конкурсы способствуют повышению эффективности патриотического воспитания юного поколения, развитию у школьников и молодежи таких качеств, как любовь к Отечеству, ответственность за будущее своей страны, готовность к созиданию на благо Родины, к ее защите», – считает Игорь Артамонов.

Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также установления обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Для своей работы участники выбирают по своему усмотрению одну из предложенных тем, связанных с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения в период Великой Отечественной войны. Подробности – на сайте.