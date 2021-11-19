Ученики средней школы №9 им. М.В. Водопьянова Липецка станут участниками всероссийского музейного хакатона, который пройдет 19 и 20 ноября. Интеллектуальное состязание пройдет в рамках 1-го Всероссийского форума школьных музеев. Его проводит Музей Победы совместно с Министерством просвещения РФ. Хакатон пройдет в онлайн-формате.

«Подобные проекты – прекрасная возможность для юных жителей региона расширить кругозор, ближе познакомиться с историей родного края и страны», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Детско-взрослая команда — из учеников и педагогов — подготовит проект развития своего школьного музея с учетом региональных особенностей и современных тенденций музейного дела. Итоги хакатона будут подведены 20 ноября в рамках пленарного заседания. Команды-победители, создавшие наиболее яркие, творческие и интересные проекты «музея-будущего», поедут в ВДЦ «Орленок».

Кроме того, презентация музея войдет в виртуальную выставку, которая создана на основе работ — победителей Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны. Ребята и их педагоги представили экспозицию «Деятельность летчика-полярника Героя Советского Союза генерал-майора Михаила Васильевича Водопьянова». В музее хранится копия звезды Героя Советского Союза и личные вещи военного летчика. Всего в коллекции школьного музея 500 предметов, около половины из них – подлинные.

Посмотреть трансляцию 1-го Всероссийского форума школьных музеев и увидеть онлайн-выставку можно на сайте Музея Победы.