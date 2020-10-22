Липецкие школьники принимают участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус»

Около 230 школьников из 43 регионов страны принимают участие в научно-технологической проектной программе «Большие вызовы» в городе Сочи, которая стартовала в образовательном центре «Сириус» 19 октября и продлится две недели. В программе участвую трое детей из Липецкой области.

В направлении «Нанотехнологии» участвуют 20 школьников из 10 регионов, в числе которых – обучающиеся направления «Наноквантум» липецкого детского технопарка «Кванториум», одиннадцатиклассники школы № 29 города Липецкая «Университетская» Василий Попов, Александра Андриянцева, а также ученик липецкого лицея № 44 Сергей Горлов.

В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая скоро возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Путь к победе оказался сложным и долгим: ребята стали победителями регионального этапа в марте, выполнили контрольные задания и прошли собеседование, организованное экспертами «Сириуса», освоили дистанционный курс. Сейчас нанокванторианцы в центре «Сириус» под руководством экспертов работают в лабораториях над научно-технологическими проектами, а лекции и мастер-классы проводят ведущие педагоги и специалисты.

Александра и Василий участвуют в проекте «Синтез и особенности текстурных характеристик 2D-структур на основе алюмосиликатов и перспективы их применения в качестве каталитических и сенсорных систем». Сергей – участник проекта «Синтез и исследование свойств новых, перспективных микро- и наноразмерных флуоресцентных материалов».