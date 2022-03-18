В Центре «Стратегия» стартовала проектная интенсивная образовательная программа в формате профильной смены для школьников 7-11 классов, которая проходит в рамках регионального трека всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В течение двух недель 25 школьников будут работать над решением реальных кейсов и проектов под руководством наставников, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Проекты участников представлены в восьми направлениях: нейротехнологии и природоподобные технологии; современная энергетика; когнитивные исследования; агропромышленные и биотехнологии; большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение; нанотехнологии; беспилотный транспорт и логистические системы; умный город и безопасность. Всего на обсуждение экспертов в финале регионального конкурса свои работы представят 46 финалистов.

Победителей и призеров финала регионального конкурса ждет заключительный этап всероссийского конкурса, который пройдет с 10 апреля по 15 мая. Он включает в себя два тура: выполнение задания от экспертных комиссий направления и индивидуальное собеседование. Победители и призеры заключительного этапа станут участниками научно-технологической проектной программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус».

В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из регионального бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Областная власть стремится, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» – это масштабное мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. В конкурсе принимают участие обучающиеся, являющиеся гражданами РФ, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования.