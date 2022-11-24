Липецкие школьники участвуют во Всероссийском фестивале «Открытия – 2о30», который проходит в детском центре «Смена». Липецкую область представляют пятнадцать ребят, среди которых художники, танцоры, техники, спортсмены и краеведы.

Их ждет серия мастер-классов, кейс-сессия и встречи с экспертами ведущих направлений науки, культуры и спорта. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – приоритет в работе областной власти на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский фестиваль «Открытия 2030» — федеральная коммуникационная площадка для обучающихся, которые добились особых достижений в дополнительном образовании в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», а также их педагогов.