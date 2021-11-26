Во Всероссийском детском центре «Смена» дан старт масштабному фестивалю, в том числе с участием юных липчан, историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей «Открытия – 2030». Более 400 ребят из разных регионов страны 24-27 ноября будут разрабатывать новые подходы и предложения по развитию дополнительного образования. Юные участники – одаренные дети, проявившие особые достижения в области культуры, науки и спорта. Как сообщили в региональном управлении образования и науки, Липецкую область на фестивале представляют 12 учащихся домов творчества и центров дополнительного образования региона. «Тут потрясающая атмосфера! Насыщенно, динамично, стильно», – поделился впечатлениями учащийся Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Роман Шмелев. «Как в каждом лагере, нас разделили на отряды и предложили поучаствовать в квизах и командообразующих играх. Сразу подружилась и познакомилась со сверстниками со всей России», – рассказала ученица школы с углубленным изучением отдельных предметов районного центра Тербуны Лиана Пылева. На торжественной церемонии открытия фестиваля участников и их наставников приветствовал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что центр «Смена» неслучайно выбран площадкой проведения Всероссийского фестиваля. Именно «Смена» является федеральным оператором проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» по созданию новых мест в системе дополнительного образования. На фестивале подведут первые итоги реализации проекта, рассчитанного до 2024 года, и определят дальнейшие перспективы. Кроме того, в рамках деловой программы для педагогов запланирован мастер-класс со звездным составом педагогов дополнительного образования – победителями Всероссийского конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», «Дебютантом» 2020 года Даниилом Сапроновым из Липецка, абсолютным победителем 2020 года Анной Григорьевой из Казани и победителем 2021 года Кириллом Пахмутовым из Красноярска. Программа для детей включает мастер-классы, экскурсии в Парк будущего и тренинги по развитию SoftSkills.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» по созданию новых творческих объединений в системе дополнительного образования детей в Липецкой области реализуется с 2020 года. В проект включились 37 организаций из всех районов. Так, благодаря нацпроекту «Образование» в первый год в нашем регионе было создано 4290 новых мест. В 2022 году в современные секции и клубы по интересам придут еще 1367 детей. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – приоритет в работе областной власти на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.