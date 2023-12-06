Автоинспекторы Липецка провели с учениками младших классов информационные тренинги в рамках акции «Правовой десант». Занятия прошли для учащихся школы № 70. Особое внимание было уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в зимнее время.

Поговорили о важности использования в темное время суток световозвращающих элементов, а во время поездок в автомобилях – специальных детских кресел. Детям напомнили, что ни в коем случае при переходе проезжей части нельзя пользоваться телефонами и другими гаджетами. Нужно учитывать, что зимой у транспортных средств тормозной путь удлиняется.

«Такие информационные встречи реально помогают снизить аварийность на дорогах и сберечь здоровье и жизни наших детей. Несовершеннолетние тоже являются участниками дорожного движения, а значит они с ранних лет должны знать, как обезопасить себя и не создавать опасных ситуаций на проезжей части», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.