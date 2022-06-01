Региональный спортивно-технический фестиваль «Старт в профессию» прошел в Центре цифрового образования детей «IT-куб» и собрал более 150 учащихся, сообщает управление образования Липецкой области. «Старт в профессию» погрузил ребят в восемь направлений, которые будут востребованы в будущем. Это урбанистика, медиакоммуникации, реклама, финансовая грамотность, цифровая экономика, мобильная робототехника, Web-дизайн и графический дизайн. Кроме того, школьники учились писать программы для виртуального робота, презентовали логотип зоопарка и отслеживали личный цифровой след.

Например, 13-летний учащийся Центра «IT-куб» Даниэл Никурюк приехал на фестиваль с компьютерной игрой «Монстропедия». Знания, которые школьник получил в Центре цифрового образования детей, он применил в проекте. Кристина Конина в свои 12 лет интересуется рекламой и SMM. Чтобы попробовать себя в роли интернет-маркетолога, девочка проанализировала группу Центра дополнительного образования Липецкой области в социальной сети ВКонтакте и дала свои рекомендации по ведению и дальнейшему продвижению сообщества.

Фестиваль состоялся во второй раз и прошёл в рамках каникулярной профориентационной школы – Всероссийского проекта Минпросвещения и ФГБУК «ВЦХТ» нацпроекта «Образование». Работа профориентационной школы продлится до 7 июня. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает глава региона Игорь Артамонов.