Липецкая область присоединилась к Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Экскурсии для юных липчан возобновили в октябре. Школьники посетили Липецкий областной краеведческий музей и Липецкий областной художественный музей.

«Подобные проекты – прекрасная возможность для юных жителей региона расширить кругозор, ближе познакомиться с историей родного края и страны», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

К памятным местам и музеям ребят перевозят с символикой программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников». На маршруте участников экскурсий сопровождает гид. Все программы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. Проект «Дороги Победы. Путешествия для школьников» предлагает более 200 вариантов маршрутов. Они включают посещения культурных и военно-исторических памятников, объектов, занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект «Дороги Победы» стартовал в октябре 2014 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. С тех пор участниками программы стали более 20 регионов, а “Дорогами Победы” прошли около тысячи детей.

Проект разработан Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры России и Ростуризма. Основным оператором проекта является Агентство развития внутреннего туризма. Официальной представитель программы в Липецкой области – региональный Центр развития детского отдыха. Проект реализован с привлечением федеральных средств.